Студентов всех вузов освободят от частичной мобилизации

Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России обратилась в комитет «с просьбой о содействии в восстановлении прав студентов негосударственных вузов».

24 сентября президент подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам. Однако повестки студентам приходили.

Кабышев в своем Telegram уточнил, что нормативные акты о круге освобожденных от мобилизации можно интерпретировать неоднозначно. А потому надо дополнительно защищать права студентов.