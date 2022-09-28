Мобилизация

Студентов всех вузов освободят от частичной мобилизации

Акты об освобождении от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов и лиц с учетными степенями опубликуют в ближайшие дни. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

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Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России обратилась в комитет «с просьбой о содействии в восстановлении прав студентов негосударственных вузов».

24 сентября президент подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам. Однако повестки студентам приходили.

Кабышев в своем Telegram уточнил, что нормативные акты о круге освобожденных от мобилизации можно интерпретировать неоднозначно. А потому надо дополнительно защищать права студентов.

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