Общество

Студентам очникам и вечерникам гарантирована отсрочка от мобилизации. Президент подписал указ

Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.

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Речь идет о тех студентах, которые получают образование соответствующего уровня впервые.

Указ опубликован на сайте Кремля.

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые».

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.

У студентов заочного отделения такой отсрочки нет. Их могут мобилизовать, если так решит призывная комиссия.

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