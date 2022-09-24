Студентам очникам и вечерникам гарантирована отсрочка от мобилизации. Президент подписал указ

Речь идет о тех студентах, которые получают образование соответствующего уровня впервые.

Указ опубликован на сайте Кремля.

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые».

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.

У студентов заочного отделения такой отсрочки нет. Их могут мобилизовать, если так решит призывная комиссия.