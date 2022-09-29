❗ За ошибки с прослеживаемостью будут штрафовать до 100 тыс. рублей

Проект с поправками в КоАП опубликован на федеральном портале.

Появятся новые статьи 15.48 — 15.42.

Мы собрали все штрафы для юрлиц и ИП в одну таблицу.

Нарушение Юрлица, руб. ИП, руб. Несдача или несвоевременная отчета о прослеживаемости от 1 тыс. до 100 тыс. от 1 тыс. до 30 тыс. Неуказание РНПТ в счетах-фактурах от 1 тыс. до 100 тыс. от 1 тыс. до 30 тыс. Искажение реквизитов прослеживаемости в отчете 1 тыс. 1 тыс. Выставление счетов-фактур не в электронном виде от 200 до 100 тыс. от 200 до 30 тыс.

Причем за неуказание реквизитов в счете-фактуре и искажение в отчете штрафа не будет, если все исправить до того, как ошибку заметили налоговики.

Штрафы будут действовать с 1 января 2024 года.

Есть еще штраф для операторов ЭДО с 1 июля 2024 года. Их будут штрафовать на 50 тыс. рублей за неотправку налоговикам счетов-фактур, которые проходят через них.