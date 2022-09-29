Прослеживаемость товаров

❗ За ошибки с прослеживаемостью будут штрафовать до 100 тыс. рублей

В системе прослеживаемости товаров 60 тыс. участников оборота, а отчеты сдают только 46 тыс. Причем в отчетах бывают ошибки. За это будут штрафовать.

Версия для печати

Проект с поправками в КоАП опубликован на федеральном портале.

Появятся новые статьи 15.48 — 15.42.

Мы собрали все штрафы для юрлиц и ИП в одну таблицу.

Нарушение

Юрлица, руб.

ИП, руб.

Несдача или несвоевременная отчета о прослеживаемости

от 1 тыс. до 100 тыс.

от 1 тыс. до 30 тыс.

Неуказание РНПТ в счетах-фактурах

от 1 тыс. до 100 тыс.

от 1 тыс. до 30 тыс.

Искажение реквизитов прослеживаемости в отчете

1 тыс.

1 тыс.

Выставление счетов-фактур не в электронном виде

от 200 до 100 тыс.

от 200 до 30 тыс.

Причем за неуказание реквизитов в счете-фактуре и искажение в отчете штрафа не будет, если все исправить до того, как ошибку заметили налоговики.

Штрафы будут действовать с 1 января 2024 года.

Есть еще штраф для операторов ЭДО с 1 июля 2024 года. Их будут штрафовать на 50 тыс. рублей за неотправку налоговикам счетов-фактур, которые проходят через них.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Обзоры для бухгалтера

Частичная мобилизация: что делать работодателям. Новое в декларациях / БухСтрим

Третий выпуск Бухстрима. Это приятный поток не всегда приятных профессиональных новостей. И кстати если вам удобнее не смотреть, а слушать — пожалуйста, просто оставьте меня фоном.

Повышение квалификации

Стандартный вычет

Вычет на детей по договору ГПХ: что нужно знать заказчику

Каждый исполнитель может рассчитывать на стандартный вычет по НДФЛ на ребенка. Как ни удивительно, право на это есть не только у сотрудников, но и у физлиц по договорам ГПХ. Расскажем про размеры и условия предоставления вычета.

Вычет на детей по договору ГПХ: что нужно знать заказчику
Оптимизация налогообложения

Пять законных способов снижения НДС

Разбор 5 способов снижения налоговой нагрузки по НДС, которыми на практике пользуются бизнесмены. В посте представлены рекомендации, по их применению. А также предостережения, позволяющие понять, в каком случае оптимизация становится незаконной и несет за собой налоговые риски.

Пять законных способов снижения НДС

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

Сочи падает, Москва стоит на месте. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. Пляжный сезон заканчивается, а неопределенность остается.

Сочи падает, Москва стоит на месте. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
Читать еще