❗ За ошибки с прослеживаемостью будут штрафовать до 100 тыс. рублей

Проект с поправками в КоАП опубликован на федеральном портале.
Появятся новые статьи 15.48 — 15.42.
Мы собрали все штрафы для юрлиц и ИП в одну таблицу.
Нарушение
Юрлица, руб.
ИП, руб.
Несдача или несвоевременная отчета о прослеживаемости
от 1 тыс. до 100 тыс.
от 1 тыс. до 30 тыс.
Неуказание РНПТ в счетах-фактурах
от 1 тыс. до 100 тыс.
от 1 тыс. до 30 тыс.
Искажение реквизитов прослеживаемости в отчете
1 тыс.
1 тыс.
Выставление счетов-фактур не в электронном виде
от 200 до 100 тыс.
от 200 до 30 тыс.
Причем за неуказание реквизитов в счете-фактуре и искажение в отчете штрафа не будет, если все исправить до того, как ошибку заметили налоговики.
Штрафы будут действовать с 1 января 2024 года.
Есть еще штраф для операторов ЭДО с 1 июля 2024 года. Их будут штрафовать на 50 тыс. рублей за неотправку налоговикам счетов-фактур, которые проходят через них.