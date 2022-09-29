Минцифры уточнило принципиальное условие для отсрочки от мобилизации сотрудникам операторов связи

Без лицензии компания не попадет в список организаций, сотрудники которых могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации, сообщают в официальном Телеграм-канале Минцифры.

Если при заполнении формы на Госуслугах сотрудник не находит свою компанию в перечне, то нужно написать на официальную почту министерства help_svyaz@digital.gov.ru.

Минцифры и Роскомнадзор проверят реестр компаний и, если допущена ошибка, внесут вашу компанию в список.

Вот список специальностей в сферах IT и связи, представители которых могут через Госуслуги подать заявление в Минцифры на отсрочку.