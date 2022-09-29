Мобилизация

Минцифры уточнило принципиальное условие для отсрочки от мобилизации сотрудникам операторов связи

У оператора связи должна быть хотя бы одна действующая лицензия на оказание услуг, чтобы ее сотрудники могли получить отсрочку от призыва по ЧМ.

Версия для печати

Без лицензии компания не попадет в список организаций, сотрудники которых могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации, сообщают в официальном Телеграм-канале Минцифры.

Если при заполнении формы на Госуслугах сотрудник не находит свою компанию в перечне, то нужно написать на официальную почту министерства help_svyaz@digital.gov.ru.

Минцифры и Роскомнадзор проверят реестр компаний и, если допущена ошибка, внесут вашу компанию в список.

Вот список специальностей в сферах IT и связи, представители которых могут через Госуслуги подать заявление в Минцифры на отсрочку.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Обзоры для бухгалтера

Частичная мобилизация: что делать работодателям. Новое в декларациях / БухСтрим

Третий выпуск Бухстрима. Это приятный поток не всегда приятных профессиональных новостей. И кстати если вам удобнее не смотреть, а слушать — пожалуйста, просто оставьте меня фоном.

Повышение квалификации

Стандартный вычет

Вычет на детей по договору ГПХ: что нужно знать заказчику

Каждый исполнитель может рассчитывать на стандартный вычет по НДФЛ на ребенка. Как ни удивительно, право на это есть не только у сотрудников, но и у физлиц по договорам ГПХ. Расскажем про размеры и условия предоставления вычета.

Вычет на детей по договору ГПХ: что нужно знать заказчику
Оптимизация налогообложения

Пять законных способов снижения НДС

Разбор 5 способов снижения налоговой нагрузки по НДС, которыми на практике пользуются бизнесмены. В посте представлены рекомендации, по их применению. А также предостережения, позволяющие понять, в каком случае оптимизация становится незаконной и несет за собой налоговые риски.

Пять законных способов снижения НДС

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

Сочи падает, Москва стоит на месте. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. Пляжный сезон заканчивается, а неопределенность остается.

Сочи падает, Москва стоит на месте. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
Читать еще