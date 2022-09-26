🔥 195 пунктов – полный список специальностей в сферах IT и связи с отсрочкой от мобилизации. В него вошли не только физмат профессии

С 27 сентября на госуслугах запустят сервис для сбора данных о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, «которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации». Список из 195 специальностей министерство опубликовало на своем сайте.

Ведомство отмечает, что наличие необходимой специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи «само по себе не дает права на освобождение от призыва». Для этого необходимо также «выполнять критически важные функции».

Сотрудники компаний в сфере IT и связи будут сами оформлять заявление на госуслугах.

К нему нужно приложить форму подтверждения соответствия всем требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.

Эту форму необходимо получить до отправки заявления.

«Предлагаем не ждать запуска сервиса и уже сейчас начать заполнять эту форму, чтобы оперативно подписать ее у работодателя», – говорится в сообщении Минцифры.

В перечень входят как специальности, утвержденные актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года, так и специальности, по которым обучались ранее. Минцифры установило между ними соответствия. На госуслугах нужно найти наименование своей специальности и, в случае необходимости, ее актуальное наименование. Обратите внимание, что в списке много специальностей смежных отраслей: архитектура, юриспруденция, управление персоналом, психология, лингвистика, прикладная геология, химия, астрономия и др.