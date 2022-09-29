Ведение бизнеса

Через «Сервис 360°» малый и средний бизнес может заявить о договорах, которые срываются из-за мобилизации

Корпорация МСП начала принимать обращения от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договоров поставки в рамках 223-ФЗ в условиях частичной мобилизации.

Версия для печати

Обращения можно направлять через «Сервис 360°» на сайте Корпорации или через цифровую платформу МСП.РФ. Решать проблемы бизнеса профильные специалисты будут в индивидуальном порядке.

Срок рассмотрения – до 10 рабочих дней.

У госструктур множество поставщиков – представители МСП, ведь квота на них составляет 25%.

Если планируете обращаться за помощью, обязательно потом расскажите про удачный или неудачный кейс у нас в Трибуне. Просто поделиться сложностями можно в Telegram, коллеги подскажут, как их можно оперативно решить.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
IT-компании

IT-компаниям рекомендуют ежемесячно платить мобилизованным сотрудникам 80% зарплаты

Многие IT-специалисты получат отсрочки. Но некоторые будут нести военную службу: кто-то поедет добровольцем, кто-то – уже получил повестку, сообщает Минцифры. Этим людям должны помочь работодатели – платить им зарплату.

Отчетность

Какая новая отчетность ждет бизнес в 2023: изменение сроков подачи деклараций и новый расчет 6-НДФЛ

2022 внес множество изменений в части организаций взаимодействия с различными фондами и внутренних процессов предприятия. 2023 тоже богат на изменения, которые важны для бухгалтеров — изменения сроков предоставления уже знакомых нам видов отчетов, введение новых и многое другое.

Какая новая отчетность ждет бизнес в 2023: изменение сроков подачи деклараций и новый расчет 6-НДФЛ
Читать еще