Через «Сервис 360°» малый и средний бизнес может заявить о договорах, которые срываются из-за мобилизации

Обращения можно направлять через «Сервис 360°» на сайте Корпорации или через цифровую платформу МСП.РФ. Решать проблемы бизнеса профильные специалисты будут в индивидуальном порядке.

Срок рассмотрения – до 10 рабочих дней.

У госструктур множество поставщиков – представители МСП, ведь квота на них составляет 25%.

Если планируете обращаться за помощью, обязательно потом расскажите про удачный или неудачный кейс у нас в Трибуне. Просто поделиться сложностями можно в Telegram, коллеги подскажут, как их можно оперативно решить.