Общество

30 сентября Финляндия закроет границы для российских туристов

Завтра Финляндия не пропустит россиян, которые едут в республику в туристических целях. Министр иностранных дел Пекка Хаависто объяснил решение угрозой международным отношениям.

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Границу решили закрыть, учитывая, что российским туристам ограничен въезд в Польшу и страны Балтии.

«Принципиальное решение нацелено на полное предотвращение российского туризма в Финляндию и транзит через Финляндию», – сказал господин Хаависто на пресс-конференции.

Туристические визы россиян аннулируют. Россияне с финской визой не смогут въехать в Евросоюз через другие страны союза.

Но будет действовать ряд исключений. По семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам въехать в Финляндию можно, передает Helsingin Sanomat.

Напомним, что в сентябре для россиян ограничили въезд Латвия, Литва, Эстония и Польша, Еврокомиссия отметила упрощенное получение виз.

 

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