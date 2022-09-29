30 сентября Финляндия закроет границы для российских туристов

Границу решили закрыть, учитывая, что российским туристам ограничен въезд в Польшу и страны Балтии.

«Принципиальное решение нацелено на полное предотвращение российского туризма в Финляндию и транзит через Финляндию», – сказал господин Хаависто на пресс-конференции.

Туристические визы россиян аннулируют. Россияне с финской визой не смогут въехать в Евросоюз через другие страны союза.

Но будет действовать ряд исключений. По семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам въехать в Финляндию можно, передает Helsingin Sanomat.

Напомним, что в сентябре для россиян ограничили въезд Латвия, Литва, Эстония и Польша, Еврокомиссия отметила упрощенное получение виз.