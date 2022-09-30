За проживание в гостинице с людей хотят брать туристический сбор по 100 рублей в день

Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму.
Авторы проекта — вице-спикер ГД Шолбан Кара-оол («ЕР») и члены думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Регионам дадут право устанавливать у себя туристический сбор. Его размер не должен превышать установленный законом — 100 рублей в день.
Плательщиками туристического сбора будут совершеннолетние физлица, проживающие в объектах размещения более 24 часов.
При этом инвалиды, малоимущие, местные жители, студенты, которые приехали на учебу, а также еще ряд других категорий будут освобождены от уплаты сбора.