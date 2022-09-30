Курортный сбор

За проживание в гостинице с людей хотят брать туристический сбор по 100 рублей в день

Сейчас действует эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму, Кубани, Ставрополье, Алтайском крае. Теперь хотят ввести туристический сбор, который будут платить гостиницы. Каждый регион будет сам решать, вводить ли сбор и в каком размере.

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Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму.

Авторы проекта — вице-спикер ГД Шолбан Кара-оол («ЕР») и члены думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Регионам дадут право устанавливать у себя туристический сбор. Его размер не должен превышать установленный законом — 100 рублей в день.

Плательщиками туристического сбора будут совершеннолетние физлица, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

При этом инвалиды, малоимущие, местные жители, студенты, которые приехали на учебу, а также еще ряд других категорий будут освобождены от уплаты сбора.

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