С 1 сентября изменилась работа с персональными данными. Нужно исправить образцы некоторых документов

Обсудим:
- Уведомление Роскомнадзора. В каких случаях обязательно, как оформлять. Изменения с 01.09.2022, проекты новых нормативных актов.
- Новый алгоритм организации работы с персональным данными в компании, какую часть делает отдел кадров.
- Что относится к персональным данным, категории персональных данных, документы с персональными данными, категории субъектов.
- Виды согласий по поводу персональных данных. Как правильно составить, в каких случаях нужны. Образцы документов.
- Положение/ Политику о персональных данных и обязательные приказы.
- Проверки Роскомнадзора, как проходят и что проверяют.
- Распоряжение с перечнем документов с реальной проверки. Статистика проверок: кого и за что наказывают.
- Судебная практика о персональных данных.