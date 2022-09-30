Событие после окончания года, но до сдачи баланса отражается по нормам ПБУ 7/98

Минфин в письме от 22.08.2022 № 07-01-10/81545 пояснил, что относится к таким событиям.

Это факт хозяйственной деятельности, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухотчетности за год.

При этом такой факт оказывает или может оказать влияние на:

финансовое состояние;

движение денежных средств;

результаты деятельности организации.

Примерный перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, приведен в приложении к ПБУ 7/98.

Это, в частности: