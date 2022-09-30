Событие после окончания года, но до сдачи баланса отражается по нормам ПБУ 7/98

Минфин в письме от 22.08.2022 № 07-01-10/81545 пояснил, что относится к таким событиям.
Это факт хозяйственной деятельности, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухотчетности за год.
При этом такой факт оказывает или может оказать влияние на:
- финансовое состояние;
- движение денежных средств;
- результаты деятельности организации.
Примерный перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, приведен в приложении к ПБУ 7/98.
Это, в частности:
- объявление дебитора компании банкротом;
- дивиденды дочерним обществам за прошедший год;
- обнаружение ошибки в бухучете.