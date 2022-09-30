Политика

🔥 Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся российскими гражданами. Навсегда – Путин

Президент Путин сегодня выступает в Георгиевском зале Кремля перед политической элитой. После пройдет церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России.

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Главные высказывания:

  • Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения.
  • США и коллективному Западу не нужна Россия, она нужна нам.
  • Мы защитим наши ценности и нашу Родину от Запада.
  • Мы гордимся, что в 20 веке наша страна развила антиколониальное движение.
  • Из страны выкачали триллионы долларов, по самым разным схемам.
  • Построенный западом однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.
  • США приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры.
  • Напечатанными бумажками никого не накормишь, надутыми капитализациями не обогреешь жилища.
  • Ко всем гражданам России: разве мы хотим, чтобы вместо мамы и папы, был родитель 1, родитель 2?
  • Формируются новые центры развития. Эта сила будет отражать будущую геополитическую реальность.

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