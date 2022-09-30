🔥 Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся российскими гражданами. Навсегда – Путин

Главные высказывания:
- Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения.
- США и коллективному Западу не нужна Россия, она нужна нам.
- Мы защитим наши ценности и нашу Родину от Запада.
- Мы гордимся, что в 20 веке наша страна развила антиколониальное движение.
- Из страны выкачали триллионы долларов, по самым разным схемам.
- Построенный западом однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.
- США приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры.
- Напечатанными бумажками никого не накормишь, надутыми капитализациями не обогреешь жилища.
- Ко всем гражданам России: разве мы хотим, чтобы вместо мамы и папы, был родитель 1, родитель 2?
- Формируются новые центры развития. Эта сила будет отражать будущую геополитическую реальность.
Новость дополняется.