⚡Эльвиру Набиуллину внесли в санкционный список

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина оказалась в санкционном списке США и Великобритании, передает «Frank Media».
Вместе с ней в санкционный список попала и первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
США и Великобритания внесли в санкционный список главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина оказалась в санкционном списке США и Великобритании, передает «Frank Media».
Вместе с ней в санкционный список попала и первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
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США и Великобритания внесли в санкционный список главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
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