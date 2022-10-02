Поставка

Для МСП заработала программа для поиска поставщиков из Китая

С начала СВО Россию покинули свыше 300 западных компаний. Поэтому российские бизнесмены потеряли не только поставщиков, но и рынки сбыта.

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Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей запустил программу по поиску поставщиков в Китае.

«РАСПП запустил программу по поиску поставщиков в Китае и странах Азии. Участвующим компаниям помогут купить товары из Китая, привезти и растаможить их, а партнерские банки обеспечат платежи», – рассказал председатель  Виталий Манкевич.

Программа позволит найти новых поставщиков и организовать параллельный импорт.

Платформа обещает:

  • Найти оборудование в Китае по вашим требованиям;
  • Провести переговоры с китайскими фабриками;
  • Проверить поставщика на благонадежность;
  • Привлечь финансирование для импортных поставок;
  • Организовать поставку «под ключ».

В основном программа касается замещения выпадающих объемов импорта в таких сегментах, как промышленное оборудование, химическое сырье, комплектующие, включая запчасти для спецтехники, полупроводниковую продукцию.

Программа также позволит китайским компаниям быстро и успешно выйти на российский рынок в тех сегментах, которые остались без западных поставщиков: автотранспорт и спецтехника, пищевая промышленность, ресторанный и гостиничный бизнес, одежда, алкоголь, сигареты, фармацевтика, косметика.

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