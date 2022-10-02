Для МСП заработала программа для поиска поставщиков из Китая

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей запустил программу по поиску поставщиков в Китае.
«РАСПП запустил программу по поиску поставщиков в Китае и странах Азии. Участвующим компаниям помогут купить товары из Китая, привезти и растаможить их, а партнерские банки обеспечат платежи», – рассказал председатель Виталий Манкевич.
Программа позволит найти новых поставщиков и организовать параллельный импорт.
Платформа обещает:
- Найти оборудование в Китае по вашим требованиям;
- Провести переговоры с китайскими фабриками;
- Проверить поставщика на благонадежность;
- Привлечь финансирование для импортных поставок;
- Организовать поставку «под ключ».
В основном программа касается замещения выпадающих объемов импорта в таких сегментах, как промышленное оборудование, химическое сырье, комплектующие, включая запчасти для спецтехники, полупроводниковую продукцию.
Программа также позволит китайским компаниям быстро и успешно выйти на российский рынок в тех сегментах, которые остались без западных поставщиков: автотранспорт и спецтехника, пищевая промышленность, ресторанный и гостиничный бизнес, одежда, алкоголь, сигареты, фармацевтика, косметика.