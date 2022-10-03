Согласие на обработку персональных данных можно будет дать через Госуслуги

Президент поручил кабмину проработать возможность давать и отзывать согласие на обработку персональных данных через портал Госуслуг, сообщает «ТАСС».

Такое решение было принято по итогам совещания 31 августа 2022 года и размещено на официальном сайте Кремля.

Кроме этого, Правительство должно отработать возможность размещения на Госуслугах перечня согласий на обработку персональных данных, которые уже дали граждане ведомствам и организациям.

Срок исполнения – 15 ноября.

С 1 сентября изменились правила обработки персональных данных. В рубрике мы собрали все нужные материалы.