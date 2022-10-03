Бухгалтеры

🙆 Если сотрудники компании игнорируют требования главбуха, свое веское слово должен сказать директор

По закону о бухучете для работников компании обязательны требования главного бухгалтера. Но организовать бухучет должен руководитель компании. Если сотрудники игнорируют требования главбуха, директор должен с этим разобраться.

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Речь идет о таких требованиях главбуха, оформленных в письменном виде:

  • соблюдение установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений).

То есть, по сути, речь идет о первичке. Сотрудники должны ее вести правильно.

Если возникают разногласия между главбухом и сотрудниками, они не выполняют требования по оформлению документов, то разрешение таких разногласий — в компетенции директора.

Об этом сообщает Минфин в письме от 19.08.2022 № 07-01-10/81260.

Ранее мы рассказывали и показывали, в каком виде сотрудники приносят главбухам первичку (мятые, рваные, грязные, со следами от кофе, ботинок, пирожков).

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