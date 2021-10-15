Вместо аккуратных документов бухгалтерам приносят мятые бумажные комки

В то время, как космические корабли бороздят просторы вселенной, власти строят планы по массовому внедрению ЭДО, большинство бухгалтеров страны продолжают работать с бумажными документами.

В каком виде документы поступают к бухгалтеру? Рассказываем и показываем.

Фото с комментариями к нам в редакцию прислала наша читательница.

Вот в таком виде коллеги, преимущественно мужского пола, довозят до бухгалтера документы, полученные от поставщиков.

Что умиляет в этом фото, так это файлик, в который поставщик бережно упаковал ТОРГ-12 в надежде, что так документ не помнется и не испачкается. Но не на тех нарвался...

Получив этот бумажно-целлофановый комок, бухгалтер не могла сдержаться, и сфоткала его.

Есть еще одно фото. На нем транспортные накладные. Кстати, власти планируют перевести их в электронный вид.

Ну а пока так.

Формат А4? Нет, не слышали... Формат транспортной накладной должен строго соответствовать размеру заднего кармана мужских брюк. Поэтому из формата А4 документ складывают в формат А7. Теперь бухгалтер должен разобрать эти оригами...

Впрочем, хорошо, что хоть в каком-то виде документы таки доходят до бухгалтера, отмечает наша читательница. Хуже, когда их нет вообще и никого кроме бухгалтера эта проблема не волнует.

А как у вас настроена система документооборота? В бухгалтерию приходят ровные, гладкие, чистые документы? Или вам тоже поступают бумаги, которые до этого прошли огни, воды и медные трубы?