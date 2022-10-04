Для московских ИП маркетологи и HR проведут бесплатные консультации

До конца 2022 года московские предприниматели смогут получить бесплатные рекомендации по маркетингу, SMM и управлению персоналом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Консультации проходят в онлайн формате и длятся максимум 4 часа.
Чтобы получить помощь экспертов, необходимо зарегистрироваться на портале МСП.РФ и подать заявку на «Расчет рейтинга бизнеса».
После авторизоваться на сайте «Малый бизнес Москвы» и выбрать интересующую тему консультации.
До конца года можно получить две бесплатных консультации специалистов.
А в Красном уголке бухгалтера можно задавать свои вопросы без ограничений. Коллеги ответят не только на вопросы по ИП и оформлению работников. Но даже про пенсию и учет стиральной машины, купленной для офиса.