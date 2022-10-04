Бизнес-карты Альфа-банка будут приходить в постаматы «Пятерочки»

Они доступны в 1332 городах России, сообщается в официальном Телеграм-канале Альфа-банка.

Раньше карту можно было получить в офисе банка или заказать курьерскую доставку.

Доставку выбирали только 20% клиентов банка, потому что курьер мог попасть в пробку или у клиента могли поменяться планы.

Пилотный проект по доставке бизнес-карт в постаматы уже запущен в Москве.

За 4 месяца постаматы выбирали в 3 раза чаще, чем обычную доставку курьером.

К тому же это бесплатно, в отличие от курьерской службы.

Привезут карту в течение 5-7 дней, забрать можно в любое удобное время.