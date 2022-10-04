Повышать устойчивость российской экономики будут оперштабы

Мишустин поручил сформировать оперативные штабы, которые обеспечат устойчивость работы в отраслях экономики, пишет «Ъ».
Комиссия будет заниматься разработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации.
Также комиссию обяжут контролировать непрерывность работы предприятий в важнейших отраслях экономики.
Новые оперативные штабы при министерствах должны будут возглавить чиновники уровня «не ниже заместителя руководителя».
После рассмотрения предложений по обеспечению устойчивой работы предприятий все самые значимые предложения будут вынесены в Правительство.