Экономика России

Повышать устойчивость российской экономики будут оперштабы

Премьер-министр расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях частичной мобилизации.

Версия для печати

Мишустин поручил сформировать оперативные штабы, которые обеспечат устойчивость работы в отраслях экономики, пишет «Ъ».

Комиссия будет заниматься разработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации.

Также комиссию обяжут контролировать непрерывность работы предприятий в важнейших отраслях экономики.

Новые оперативные штабы при министерствах должны будут возглавить чиновники уровня «не ниже заместителя руководителя».

После рассмотрения предложений по обеспечению устойчивой работы предприятий все самые значимые предложения будут вынесены в Правительство.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Общество

Что делать, если прислали повестку

Повестка из военкомата — настоящее событие в жизни каждого мужчины. Для тех, кто видит себя на военном поприще с детства, это повод для искренней радости. Можно собирать вещи и готовиться к отбытию в военную часть. Но для мужчин, которые имеют совсем другие планы на жизнь, повестка становится тревожным сигналом. Они мгновенно начинают искать любые способы не попасть на срочную службу.

Что делать, если прислали повестку
Карьера бухгалтера

Как найти работу финансовому директору? Часть 2. Резюме и сопроводительное письмо

Продолжение гайда для финдиректоров (и не только). Сегодня мы поговорим о резюме и сопроводительных письмах. Что там должно быть, а чего лучше избежать, рассказала директор по персоналу сервиса «Финансист» Александра Елисеева.

Как найти работу финансовому директору? Часть 2. Резюме и сопроводительное письмо
Читать еще