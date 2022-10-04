В Минтруде пояснили, как мобилизованным гражданам оформить кредитные каникулы

В банк потребуется предоставить документы, подтверждающие участие в СВО. Это можно сделать во время службы или в течение 30 дней после ее окончания.

Обратиться за отсрочкой можно в любой момент в течение службы, но не позднее 31 декабря 2023 года. Начало льготного периода – 21 сентября 2022 года.

На время кредитных каникул: пени и штрафы начисляться не будут;

исполнительное производство по взысканию кредита будет приостановлено;

банк не вправе продать залоговое имущество гражданина.

Каникулы предоставляются на весь период мобилизации и 30 дней после его окончания.

Заявление на предоставление кредитных каникул рассматривается до 10 дней. Если заявитель не получил ответ в течение 15 дней, то кредитные каникулы заработали.