Учет в торговле

Цены на игристое вино вырастут

Минфин предлагает повысить минимальные цены на игристое вино с 1 января 2023 года.

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Минимальная розничная цена составит 239 рублей за 0,75 литра, оптовая – 199 рублей, отпускная – 166 рублей за 0,75 литра.

Такие цифры заложены в проекте приказа Минфина, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года.

С 2021 года минимальная розничная цена на игристое вино составляет 169 рублей, оптовая – 137 рублей, отпускная – 118 рублей за 0,75 литра. Таким образом, минимальные цены вырастут более чем в 1,4 раза.

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