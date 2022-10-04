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Прием заявок на субсидию на маркетплейсы и субсидию для бизнеса по франшизе продлили

Конкурсные отборы в Подмосковье на получение субсидии на маркетплейсы, а также для бизнеса по франшизе, продлили до 16 октября.

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Предприниматели могут компенсировать от 30 до 50%  расходов в рамках договора франчайзинга на покупку оборудования, арендную плату и коммунальные платежи.

Максимальный размер субсидии для подмосковных франшиз – до одного миллиона рублей (до 50% затрат), для иных – до 500 тыс. рублей (до 30% затрат).

Регион субсидирует до 50% затрат на комиссию и продвижение товаров на электронных торговых площадках. Максимальный размер субсидии – 500 тысяч рублей.

На такие субсидии в регионе выделили 100 миллионов рублей. В программе принимают участие OZON (в том числе OZON Fresh), «Яндекс.Маркет», Wildberries, AliExpress, «Детский мир», «Авито», «СберМегаМаркет», Delivery Club и другие маркетплейсы.

Завтра в 11:00 мск. смотрите бесплатный вебинар о маркетплейсах.

Всем участникам подарим чек-лист «Как правильно выбрать товар для продажи на маркетплейсах».

 

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