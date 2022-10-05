Пенсии

Введут правила подсчета стажа для пенсии бизнесменам на АУСН

ИП на АУСН фиксированные взносы платить не должен, но стаж для пенсии у него будет идти и начисление пенсионных баллов тоже.

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Опубликован проект Минтруда с поправками в правила подсчета страхового стажа для пенсии.

В частности, в правила включат новый пункт специально для ИП на АУСН.

В стаж будет идти период, равный периоду применения АУСН, но с учетом сумм, которые СФР будет учитывать как взносы.

Размер такой суммы – 46% от налога по АУСН, но не более максимальных фиксированных взносов для ИП.

Если общая сумма таких виртуальных взносов не менее фиксированных взносов ИП, то в стаж войдет весь период пребывания на АУСН.

Если меньше, то в страховой стаж засчитают период пропорционально страховым взносам.

Данные о суммах (46% от налога) ФНС будет передавать в СФР ежегодно до 10 февраля. Об этом сказано в статье 19 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

 

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