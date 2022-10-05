⚡ Путин подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности», Россия признает:
- Документы об образовании;
- Стаж трудовой деятельности;
- Право на пенсии;
- Право на социальную и медицинскую помощь.
До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины.
Проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство РФ.
Не по умолчанию, надо подать заявление и принести Присягу гражданина РФ.
До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти. Указы об и.о. губернаторов подписаны сегодня, сообщается на сайте Кремля.
В ближайшие полгода предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.
Денежной единицей являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах можно использовать украинскую гривну.
ЦБ РФ уполномочен регулировать работу местных банков, кредитных и некредитных финансовых организаций.