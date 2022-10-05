⚡ Путин подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности», Россия признает:

Документы об образовании;

Стаж трудовой деятельности;

Право на пенсии;

Право на социальную и медицинскую помощь.

До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины.

Проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство РФ.

Не по умолчанию, надо подать заявление и принести Присягу гражданина РФ.

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти. Указы об и.о. губернаторов подписаны сегодня, сообщается на сайте Кремля.

В ближайшие полгода предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.

Денежной единицей являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах можно использовать украинскую гривну.

ЦБ РФ уполномочен регулировать работу местных банков, кредитных и некредитных финансовых организаций.