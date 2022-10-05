Мобилизация

Мэр Москвы утвердил новые меры городской поддержки для семей мобилизованных: детсады с 1,5 лет, бесплатное питание и образование

Меры касаются не только детей, но также родителей и супругов.

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Распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

С того дня, как мобилизованный отправился на пункт сбора, члены его семьи могут получить поддержку.

Дети:

  • Попасть в детский сад вне очереди с 1,5 лет;
  • Перевести в другой детский сад также вне очереди;
  • Освобождение от оплаты за городские и муниципальные детские сады;
  • Школьникам – бесплатное двухразовое горячее питание;
  • Студентам городских колледжей – бесплатное питание раз в день;
  • Попасть в продленку можно вне очереди и бесплатно, для учащихся с 1 по 6 класс;
  • Городские кружки и секции можно посещать бесплатно.

Пожилые родственники, инвалиды и дети-инвалиды:

  • Предоставление социального обслуживания на дому независимо от состава семьи и уровня дохода;
  • Направление в дома ветеранов и учреждения социального обслуживания вне очереди.

Супруги и дети трудоспособного возраста:

  • Помощь в трудоустройстве;
  • Организация дополнительного образования.

Все члены семьи:

  • Единовременная материальная помощь;
  • Психологическая помощь;
  • Содействие в оформлении социальных и иных выплат;
  • Юридические консультации.

За получением помощи нужно обратиться в центр поддержки семей мобилизованных.

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