Мэр Москвы утвердил новые меры городской поддержки для семей мобилизованных: детсады с 1,5 лет, бесплатное питание и образование

Распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
С того дня, как мобилизованный отправился на пункт сбора, члены его семьи могут получить поддержку.
Дети:
- Попасть в детский сад вне очереди с 1,5 лет;
- Перевести в другой детский сад также вне очереди;
- Освобождение от оплаты за городские и муниципальные детские сады;
- Школьникам – бесплатное двухразовое горячее питание;
- Студентам городских колледжей – бесплатное питание раз в день;
- Попасть в продленку можно вне очереди и бесплатно, для учащихся с 1 по 6 класс;
- Городские кружки и секции можно посещать бесплатно.
Пожилые родственники, инвалиды и дети-инвалиды:
- Предоставление социального обслуживания на дому независимо от состава семьи и уровня дохода;
- Направление в дома ветеранов и учреждения социального обслуживания вне очереди.
Супруги и дети трудоспособного возраста:
- Помощь в трудоустройстве;
- Организация дополнительного образования.
Все члены семьи:
- Единовременная материальная помощь;
- Психологическая помощь;
- Содействие в оформлении социальных и иных выплат;
- Юридические консультации.
За получением помощи нужно обратиться в центр поддержки семей мобилизованных.