Регистрация и ликвидация бизнеса

❗ ФНС начинает регистрировать бизнес в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

ФНС России открыла свои офисы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Там регистрируют бизнес и дают консультации по налогообложению в переходный период.

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Уже работающие компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически.

Привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках, и т.д.) можно будет до конца 2023 года.

ИП для постановки на учет потребуется всего два документа, а физлиц зарегистрируют автоматически, на основании сведений из МВД после выдачи паспортов.

Узнать свой ИНН граждане могут с помощью сервиса «Сведения об ИНН физического лица».

Новый бизнес сразу начнет работать по нормам НК. Для уже действующего бизнеса будет переходный период до следующего года. До этого компании будут применять существующую систему налогообложения.

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