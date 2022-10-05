Кредитные каникулы может оформить не только мобилизованный, но и братья, сестры, родители и дети

На брифинге Минтруда сообщили, что право на кредитные каникулы имеют не только мобилизованные граждане, но и члены его семьи, указано на официальном сайте Правительства.

К членам семьи мобилизованного относятся супруги, дети, лица на иждивении (родители, братья и сестры).

Иждивение придется доказать документально.

На все кредиты, которые были получены мобилизованным или членом его семьи до 21 сентября, можно оформить кредитные каникулы.

Кредитные каникулы предоставляются на весь срок мобилизации и плюс 30 дней после возвращения.