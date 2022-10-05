Европейские страны вводят запрет на оказание IT-услуг российским организациям

Среди этих мер:
- запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной;
- запрет на импорт стальной продукции, пластика и химикатов;
- запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
Источник – РИА Новости
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России.
Среди этих мер:
Источник – РИА Новости
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