Санкции 2022

Европейские страны вводят запрет на оказание IT-услуг российским организациям

Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

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Среди этих мер:

  • запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной;
  • запрет на импорт стальной продукции, пластика и химикатов;
  • запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.

Источник – РИА Новости

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