Санкции 2022

АЛРОСА исключили из восьмого пакета санкций ЕС

Против оказалась Бельгия. Там расположена крупнейшая в мире алмазная биржа.

Версия для печати

ЕС исключили АЛРОСА из восьмого пакета санкций, сообщает «Ъ».

С февраля компания находится под санкциями США.

Санкции уже сократили экспорт алмазов.

Бельгийские дипломаты высказались против внесения АЛРОСА в санкционный список, потому что это приведет к потере тысяч рабочих мест в стране.

Бухгалтеры, переучивайтесь на маркетологов и зарабатывайте от 70 000 рублей!

Освойте актуальную и прибыльную профессию в 2023 году. Маркетологи нужны каждому бизнесу — вы будете приносить доход и станете ценным сотрудником.

Мы выпустили новый курс профпереподготовки и за два месяца сделаем из вас маркетолога. Коротко о том, что будете уметь:

• анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
• разрабатывать маркетинговую стратегию;
• строить продуктовые гипотезы.

По выгодной цене курс стоит 49 990₽. Вы получите красный диплом с внесением в ФИС ФРДО. Смотрите программу курса здесь или заполняйте форму ниже — расскажем больше.

Повышение квалификации

Психология для бухгалтера

На вас наплевать практически всем

Почему вроде бы разумные взрослые люди постоянно делают чудовищные глупости, наступая на одни и те же психологические грабли? Разве нельзя вести себя более адекватно? Виной тому – действие ряда интересных психологических феноменов.

Мероприятия

Разместить
Маркетинг

Как зарабатывать 135 000 рублей в регионах и не быть бухгалтером — инструкция

Прибыльная профессия — интернет-маркетолог. С бухгалтером много общего: нужно много считать и анализировать. И не перечислять налоги, расстраивать директора, а приносить бизнесу деньги. Объясняем, как освоить новую профессию и круто повернуть карьеру, даже если вам далеко за 30.

Как зарабатывать 135 000 рублей в регионах и не быть бухгалтером — инструкция
Общество

Что болит у программиста «Клерка» и при чем тут Сочи, Питер, Тбилиси, Москва и Волгоград

Старожилы «Клерка» 100% помнят проект Кублог (я тоже). С удовольствием узнала, что он снова работает. Зашла почитать, а там... наш программист Василий, делится впечатлениями о пеших прогулках)) Зачиталась и забыла, что речь о другом городе. Если честно, у нас «болит» все то же самое.

Что болит у программиста «Клерка» и при чем тут Сочи, Питер, Тбилиси, Москва и Волгоград
Читать еще