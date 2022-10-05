Мобилизация

⚡ Аспирантам и вечерникам дали отсрочку от частичной мобилизации. Указ подписал президент

Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время.

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Отсрочка по мобилизации распространяется еще и на аспирантов, и слушателей духовных учреждений.

На встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» вышло видеообращение президента. Путин сказал, что сегодня приходится вносить коррективы в правовую базу, потому что Минобороны вовремя не внесло списки тех, кто не подпадает под мобилизацию.

Президент сообщил, что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также для аспирантов. На сайте Кемля пока документов нет.

Напомним, что президент уже подписывал указ об отсрочке для студентов очных и очно-заочных отделений.

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