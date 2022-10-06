Россияне пытались незаконно вывезти наличные деньги за рубеж в два раза чаще, чем в прошлом году

В основном рубли пытались увезти в Турцию, Узбекистан, Таджикистан и ОАЭ.

Общая сумма нарушений составила 160,5 млн руб., что на 63% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, сообщают «Известия».

В 2021 году за такой же период было выявлено всего 288 случаев, в этом году – на 93% больше.

Люди не декларируют или неверно указывают сумму перевозимых денег.

Некоторые нарушают запрет не вывозить больше 10 тыс. долларов.

За такие нарушения грозит штраф в размере до 15-кратной суммы нелегально перевозимых денег или лишение свободы на срок до 4 лет.