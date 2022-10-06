Если вы утратили трудоспособность, у вас болеют родственники или в регионе стихийное бедствие, вы можете не явиться в военкомат

Уважительными причинами неявки по повестке в военкомат считаются:
- Утрата трудоспособности (если человек получил увечье или тяжело болен);
- Тяжелое состояние родственников (родители, супруги, дети, родные братья и сестры, дедушки и бабушки или опекуны);
- Участие в похоронах родственников;
- Непреодолимые обстоятельства (наводнения, землетрясения, стихийные бедствия);
- Иные причины, которые призывная комиссия сочтет уважительными.
Важно подтвердить их документально, сообщается на портале «Объясняем.рф».
После окончания срока действия уважительной причины гражданин должен явиться с повесткой в военкомат.