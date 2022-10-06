Экспорт

Ветеринарный и фитосанитарный сертификат можно оформить на платформе «Мой экспорт»

Производители сельхозпродукции могут подать документы для оформления ветеринарного и фитосанитарного сертификата онлайн через сервис «Мой экспорт».

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Ветеринарный сертификат нужно получить на товары животного происхождения, животных, корма, удобрения, лекарства для ветеринарии, сообщают «РИА Новости».

Фитосанитарный сертификат понадобится для экспорта товаров растительного происхождения, растений, почвы, материалов, которые могут содержать опасные микроорганизмы.

Сертификаты выдаются отдельно для каждой экспортируемой партии товаров.

Ежегодно выдается около 1 млн фитосанитарных сертификатов и 65 тыс. ветеринарных сертификатов.

Теперь их можно получить, отправив электронную заявку с помощью сервиса «Мой экспорт».

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