Повестка работников или директора вызывает у бухгалтеров панику. Рассказываем, как чувствовать себя спокойнее

Конечно, тревогу можно объяснить личными переживаниями. Однако для всех точно будет спокойнее, если бухгалтер как минимум в курсе процедуры оформления сотрудников в такой экстренной ситуации.
На Клерке прошел вебинар про воинский учет, где эксперт по трудовым отношениям и по учету кадрам Елена Пономарева объяснила последовательность действий работодателя в связи с мобилизацией сотрудников. Сейчас он доступен в записи.
На вебинаре рассказали:
- Обязанности организаций и граждан в области мобилизации;
- Порядок оформления приостановления трудового договора;
- Выплаты и гарантии при приостановлении трудового договора;