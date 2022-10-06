Повестка работников или директора вызывает у бухгалтеров панику. Рассказываем, как чувствовать себя спокойнее

Конечно, тревогу можно объяснить личными переживаниями. Однако для всех точно будет спокойнее, если бухгалтер как минимум в курсе процедуры оформления сотрудников в такой экстренной ситуации.

На Клерке прошел вебинар про воинский учет, где эксперт по трудовым отношениям и по учету кадрам Елена Пономарева объяснила последовательность действий работодателя в связи с мобилизацией сотрудников. Сейчас он доступен в записи.

На вебинаре рассказали: Обязанности организаций и граждан в области мобилизации;

Порядок оформления приостановления трудового договора;

Выплаты и гарантии при приостановлении трудового договора;

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