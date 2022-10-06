За утечку персональных данных будут штрафовать не только компанию, но и директора

Директора оштрафуют на 200 — 400 тыс. рублей за утеску данных от 10 тыс. до 100 тыс. пользователей.

Для юрлиц и ИП наказание за такое нарушение составит 0,02% от оборота, но не менее 1 млн рублей.

Если допустили утечку базы, в которой содержится больше 100 тыс. записей, штраф будет от 1% до 3% от оборота.

При этом штрафовать от оборота будут, если утечка базы данных объемом от 10 тыс. до 100 тыс. записей позволяет определить принадлежность этих данных не менее чем тысяче конкретных субъектов.

Если объем утечки более 100 тысяч — то 10 тыс. субъектов.

Таким образом, если не удастся идентифицировать достаточное количество субъектов, штрафов не будет, пишут «Ведомости».