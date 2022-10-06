Новости ФНС

Налоговые инспекции будут принимать мобилизованных вне очереди. А ИНН им выдадут максимум за два часа

Мобилизованные вправе без очереди подать заявление о постановке на учет в налоговой или получить документ, подтверждающий постановку на налоговый учет.

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Чтобы в инспекции приняли без очереди, надо показать повестку.

Копия повестки военного комиссариата тоже подойдет (письмо от 04.10.2022 № КВ-4-14/13178@).

Сотрудникам инспекции наказали принимать людей с повестками незамедлительно. И выдавать ИНН в первое посещение, не затрачивая на оформление больше двух часов.

Такой же порядок внеочередного обслуживания будет работать, если мобилизованный обратился с заявлением о предоставлении сведений из ЕГРН в виде выписки (полной или в объеме сведений об ИНН).

При этом ФНС не делает секрета из того, что сведения об ИНН, присвоенном физлицу, можно получить онлайн с помощью сервиса.

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