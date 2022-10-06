На «Яндекс Маркете» появился раздел «Ресейл». Там будут продавать уцененные и б/у товары

Сам раздел был запущен еще в апреле, но только для люксовых сумок и некоторых категорий смартфонов, пишут «Vesti.ru».

Теперь любой продавец может выставить в продажу витринный образец или уцененный товар.

Вместе с бывшими в употреблении товарами они появятся в разделе «Ресейл».

Покупатели смогут оценить состояние товара по фотографиям и решить, покупать новый или уцененный товар.

Продавать товары в категории «Ресейл» начнут с 17 октября.

Вчера мы писали, что Авито собирается скупать старые смартфоны, ремонтировать и продавать с гарантией.