Маркетплейсы

На «Яндекс Маркете» появился раздел «Ресейл». Там будут продавать уцененные и б/у товары

Выставить свой товар может любой продавец, независимо от категории товара. Начало продаж – 17 октября.

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Сам раздел был запущен еще в апреле, но только для люксовых сумок и некоторых категорий смартфонов, пишут «Vesti.ru».

Теперь любой продавец может выставить в продажу витринный образец или уцененный товар.

Вместе с бывшими в употреблении товарами они появятся в разделе «Ресейл».

Покупатели смогут оценить состояние товара по фотографиям и решить, покупать новый или уцененный товар.

Продавать товары в категории «Ресейл» начнут с 17 октября.

Вчера мы писали, что Авито собирается скупать старые смартфоны, ремонтировать и продавать с гарантией.

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