Общество

С 1 марта 2023 года перемещаться на электросамокатах можно со скоростью до 25 км/ч

Элеткросамокатам, электроскейтбордам, сигвеям, моноколесам, гироскрутерам и аналогичным устройствам ограничили скорость.

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Правительство утвердило изменения в Правилах дорожного движения, пишет «ТАСС».

Теперь перемещаться на электросамокатах и аналогичных устройствах можно со скоростью не больше 25 км/ч.

Масса электротранспорта, на котором можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам – не более 35 кг.

Для регулирования движения средств индивидуальной мобильности будут разработаны специальные дорожные знаки.

Обновленные Правила дорожного движения с требованиями по электросамокатам и гироскутерам и новыми дорожными знаками вступят в силу 1 марта 2023 года.

При проезде по пешеходным дорожкам на электротранспорте пешеходы получат приоритет.

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