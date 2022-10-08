С 1 марта 2023 года перемещаться на электросамокатах можно со скоростью до 25 км/ч

Правительство утвердило изменения в Правилах дорожного движения, пишет «ТАСС».
Теперь перемещаться на электросамокатах и аналогичных устройствах можно со скоростью не больше 25 км/ч.
Масса электротранспорта, на котором можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам – не более 35 кг.
Для регулирования движения средств индивидуальной мобильности будут разработаны специальные дорожные знаки.
Обновленные Правила дорожного движения с требованиями по электросамокатам и гироскутерам и новыми дорожными знаками вступят в силу 1 марта 2023 года.
При проезде по пешеходным дорожкам на электротранспорте пешеходы получат приоритет.