Сбербанк уже оформляет кредитные каникулы для военнослужащих

Клиенты-военнослужащие могут оформить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на срок службы и на 30 дней после ее окончания, сообщается в пресс-службе Сбера.
Для подачи заявки можно обратиться в банк или заполнить заявку в приложении Сбербанк Онлайн.
Кто может воспользоваться кредитными каникулами:
- Граждане мобилизованные в Вооруженные силы РФ;
- Военнослужащие, проходящие службу по контракту;
- Сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в спецоперации;
- Добровольцы;
- Члены семей всех перечисленных выше категорий.
Во время льготного периода клиенты могут продолжать платить по кредиту.
Такие платежи будут направлены на погашение основного долга.
Президент сегодня подписал закон о кредитных каникулах.