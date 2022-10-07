Сбербанк уже оформляет кредитные каникулы для военнослужащих

Клиенты-военнослужащие могут оформить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на срок службы и на 30 дней после ее окончания, сообщается в пресс-службе Сбера.

Для подачи заявки можно обратиться в банк или заполнить заявку в приложении Сбербанк Онлайн.

Кто может воспользоваться кредитными каникулами:

Граждане мобилизованные в Вооруженные силы РФ;

Военнослужащие, проходящие службу по контракту;

Сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в спецоперации;

Добровольцы;

Члены семей всех перечисленных выше категорий.

Во время льготного периода клиенты могут продолжать платить по кредиту.

Такие платежи будут направлены на погашение основного долга.

Президент сегодня подписал закон о кредитных каникулах.