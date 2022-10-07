Кредитование

Сбербанк уже оформляет кредитные каникулы для военнослужащих

С 7 октября розничные клиенты Сбербанка могут оформить кредитные каникулы.

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Клиенты-военнослужащие могут оформить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на срок службы и на 30 дней после ее окончания, сообщается в пресс-службе Сбера.

Для подачи заявки можно обратиться в банк или заполнить заявку в приложении Сбербанк Онлайн.

Кто может воспользоваться кредитными каникулами:

  • Граждане мобилизованные в Вооруженные силы РФ;
  • Военнослужащие, проходящие службу по контракту;
  • Сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в спецоперации;
  • Добровольцы;
  • Члены семей всех перечисленных выше категорий.

Во время льготного периода клиенты могут продолжать платить по кредиту.

Такие платежи будут направлены на погашение основного долга.

Президент сегодня подписал закон о кредитных каникулах.

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