Интернет и IT

Предприниматели купили 500 тыс. лицензий на отечественное ПО за полцены

Программа Минцифры позволяет купить компаниям МСП российское облачное программное обеспечение со скидкой 50%, а вторую половину стоимости компании-продавцу компенсирует государство.

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Самыми востребованными оказались программные продукты для предприятий торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Общая стоимость приобретенных лицензий уже превысила 1,4 млрд руб.

Чтобы купить отечественное ПО со скидкой, компания должна быть в реестре МСП.

В программе от Минцифры участвует 131 ПО от 51 правообладателей.

Регионами-лидерами по количеству компаний МСП, которые воспользовались программой, являются Астраханская область, Курганская область, Оренбургская область и республика Марий Эл.

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