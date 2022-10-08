Предприниматели купили 500 тыс. лицензий на отечественное ПО за полцены

Самыми востребованными оказались программные продукты для предприятий торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса, сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Общая стоимость приобретенных лицензий уже превысила 1,4 млрд руб.
Чтобы купить отечественное ПО со скидкой, компания должна быть в реестре МСП.
В программе от Минцифры участвует 131 ПО от 51 правообладателей.
Регионами-лидерами по количеству компаний МСП, которые воспользовались программой, являются Астраханская область, Курганская область, Оренбургская область и республика Марий Эл.