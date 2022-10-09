Фиксированные взносы ИП

🔁 Фиксированные взносы ИП текущего года налоговики зачитывают в счет долга по имущественным налогам физлица

Если у человека есть имущество, за которое он просрочил налог, и при этом он является ИП, то платежи ИП зачтут в счет долгов по налогам, которые отношение к бизнесу не имеют.

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Такие зачеты недавно прошли в массовом порядке.

Проблемой поделился участник нашего форума.

ИП уплатил взносы и собирался на них уменьшить налог. Но с удивлением обнаружил, что в его личном кабинете числятся не все уплаченные взносы. Часть из них зачли в счет налога на имущество физлиц и НДФЛ.

Получается, что нельзя уменьшить налог по УСН на всю сумму уплаченных взносов, потому что часть из них ушла.

В такой ситуации оказались и другие ИП. В своем личном кабинете они обнаружили решения о зачете фиксированных взносов в счет личных налогов.

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Коллеги пишут:

– Если у вас была недоимка, налоговая может ее погасить за счет переплаты по другим налогам и взносам. А страховые взносы пока числятся в переплате.

Собственно, вывод такой – надо вовремя платить личные налоги.

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Фиксированные взносы ИП

🔁 Фиксированные взносы ИП текущего года налоговики зачитывают в счет долга по имущественным налогам физлица

Если у человека есть имущество, за которое он просрочил налог, и при этом он является ИП, то платежи ИП зачтут в счет долгов по налогам, которые отношение к бизнесу не имеют.

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