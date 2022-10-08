Мобилизация

Бухгалтеры думают, как с минимальными налоговыми потерями перечислить деньги воинской части. Благотворительным организациям не верят

В Красном уголке бухгалтера живо обсуждают варианты оказать адресную помощь воинской части, деньги планируют перечислить на обмундирование солдат. Учредители выбрали конкретную часть, а ваша коллега ищет механизм.

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Компания на общей системе и бухгалтер обдумывает три варианта:

  1. приобрести самим и безвозмездно передать по договору дарения (налог на прибыль не уменьшает,  надо начислить НДС);
  2. найти фонд и пожертвовать ему деньги из чистой прибыли;
  3. найти фонд из реестра СОНКО и тогда до 1% от выручки можно направить в расход;

Первый вариант показался бухгалтерам самым надежным.

Если рассматривать в разрезе организации и Бухгалтерии и для принятия к НУ, то вариант 3. Если по совести и предпочтениям (для меня), то вариант 1 – целевым назначением.

Потом оказалось, что помощь мобилизованным совсем не редкость.

В моем родном городе, предприниматели сами возят в часть все, что нужно, адресно, до вкусняшек нашим мобилизованным... приятно было это слышать... собираются, создали группу... собирают заказ (кому, что надо.. ребятам) и везут.

И все-таки вопрос с налогами для некоторых принципиальный.

Нездоровая ситуация сложилась с помощью мобилизованным😞 мой директор готов был помочь сильно больше, миллионами, но узнав что никаких преференций по налогам не светит – подостыл.

Да и благотворительным фондам доверяют не все.

Мой директор купил с фирмы теплую одежду и самолично привез в военкомат по месту жительства. Договор дарения не оформляли. Одежду списала на непринимаемые. Через фонд перечислять отказался, не верит никому.

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Бухгалтеры думают, как с минимальными налоговыми потерями перечислить деньги воинской части. Благотворительным организациям не верят

В Красном уголке бухгалтера живо обсуждают варианты оказать адресную помощь воинской части, деньги планируют перечислить на обмундирование солдат. Учредители выбрали конкретную часть, а ваша коллега ищет механизм.

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