Бухгалтеры думают, как с минимальными налоговыми потерями перечислить деньги воинской части. Благотворительным организациям не верят

Компания на общей системе и бухгалтер обдумывает три варианта:
- приобрести самим и безвозмездно передать по договору дарения (налог на прибыль не уменьшает, надо начислить НДС);
- найти фонд и пожертвовать ему деньги из чистой прибыли;
- найти фонд из реестра СОНКО и тогда до 1% от выручки можно направить в расход;
Первый вариант показался бухгалтерам самым надежным.
Если рассматривать в разрезе организации и Бухгалтерии и для принятия к НУ, то вариант 3. Если по совести и предпочтениям (для меня), то вариант 1 – целевым назначением.
Потом оказалось, что помощь мобилизованным совсем не редкость.
В моем родном городе, предприниматели сами возят в часть все, что нужно, адресно, до вкусняшек нашим мобилизованным... приятно было это слышать... собираются, создали группу... собирают заказ (кому, что надо.. ребятам) и везут.
И все-таки вопрос с налогами для некоторых принципиальный.
Нездоровая ситуация сложилась с помощью мобилизованным😞 мой директор готов был помочь сильно больше, миллионами, но узнав что никаких преференций по налогам не светит – подостыл.
Да и благотворительным фондам доверяют не все.
Мой директор купил с фирмы теплую одежду и самолично привез в военкомат по месту жительства. Договор дарения не оформляли. Одежду списала на непринимаемые. Через фонд перечислять отказался, не верит никому.
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