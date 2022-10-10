КИК

Об участии в иностранной компании надо уведомить ФНС

Физлица должны оповещать ИФНС о том, что они являются участниками иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица (с долей более 10%). Но есть исключение – владение через публичную компанию.

Версия для печати

Уведомление (КНД 1120411) надо направить не позднее 3 месяцев с даты возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной организации.

Если участие в иностранной фирме идет через прямое или косвенное участие в российских публичных компаниях, то уведомление отправлять не надо.

Но если изменилась организационно-правовая форма российской публичной компании, появляется обязанность направить уведомление.

В поле «Основание подачи уведомления (код)» в этом случае можно указать цифру 1 — начало участия.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 30.09.2022 № ШЮ-3-13/10626@.

Бухгалтеры, переучивайтесь на маркетологов и зарабатывайте от 70 000 рублей!

Освойте актуальную и прибыльную профессию в 2023 году. Маркетологи нужны каждому бизнесу — вы будете приносить доход и станете ценным сотрудником.

Мы выпустили новый курс профпереподготовки и за два месяца сделаем из вас маркетолога. Коротко о том, что будете уметь:

• анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
• разрабатывать маркетинговую стратегию;
• строить продуктовые гипотезы.

По выгодной цене курс стоит 49 990₽. Вы получите красный диплом с внесением в ФИС ФРДО. Смотрите программу курса здесь или заполняйте форму ниже — расскажем больше.

Пенсии

Отменили ограничение по удержаниям из пенсии не более 20%. Будут удерживать 50%

По закону об исполнительном производстве № 229-ФЗ у должника можно удерживать 50% дохода, а в некоторых случаях и 70%. Это относится, в том числе, и к пенсиям. Но Минтруд установил для пенсий особый порог удержания – 20%. Это незаконно, сказал суд.

IT-компании

Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями

С 1 августа старые правила аккредитации IT-компаний перестали действовать. Новых до недавнего времени не было. Но теперь их утвердили. У бизнеса много вопросов по этому новому порядку. Давайте разбираться.

Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Отчетность в ПФР

🍴 В форме СЗВ-СТАЖ работников общепита будут помечать кодами ОВЭД, ВЖОВ и ВПОВ

В ближайшее время примут поправки в постановление правления ПФР с формой СЗВ-СТАЖ и порядком ее заполнения. В частности, туда добавят новые коды. Правила будет работать до 2023 года. С 2023 года формы СЗВ-СТАЖ не будет. Вместо нее будет форма ЕФС-1.

Бухгалтерский учет

Почему новички пугаются проводок. 5 правил по основам бухучета для начинающих

Дебеты, кредиты, активы, пассивы, НДС — если вы только пришли в профессию бухгалтера, не пугайтесь этих слов. Смотрите наш мини-гайд, чтобы меньше косячить и более плавно войти в бухгалтерский рабочий ритм.

Почему новички пугаются проводок. 5 правил по основам бухучета для начинающих
Фиксированные взносы ИП

🔁 Фиксированные взносы ИП текущего года налоговики зачитывают в счет долга по имущественным налогам физлица

Если у человека есть имущество, за которое он просрочил налог, и при этом он является ИП, то платежи ИП зачтут в счет долгов по налогам, которые отношение к бизнесу не имеют.

Читать еще