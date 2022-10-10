Об участии в иностранной компании надо уведомить ФНС

Уведомление (КНД 1120411) надо направить не позднее 3 месяцев с даты возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной организации.

Если участие в иностранной фирме идет через прямое или косвенное участие в российских публичных компаниях, то уведомление отправлять не надо.

Но если изменилась организационно-правовая форма российской публичной компании, появляется обязанность направить уведомление.

В поле «Основание подачи уведомления (код)» в этом случае можно указать цифру 1 — начало участия.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 30.09.2022 № ШЮ-3-13/10626@.