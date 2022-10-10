При увольнении по ликвидации филиала в СЗВ-ТД надо указать его название

В приказе отражают основание увольнения, как оно сформулировано в пункте 1 части 1 статьи 81 ТК РФ. Но нужно дополнительно указать название и местонахождение филиала, из которого увольняется работник.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 16.09.2022 № 14-2/ООГ-5869.

Запись в СЗВ-ТД должна строго соответствовать формулировкам ТК РФ и приказа.

Поэтому в графе «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья ТК, федерального закона» формы СЗВ-ТД Минтруд рекомендует наряду с основанием увольнения (по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) дополнительно указать: