Отчетность в ПФР

При увольнении по ликвидации филиала в СЗВ-ТД надо указать его название

Приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией филиала оформляется по тем же правилам, что и приказ об увольнении в связи с ликвидацией организации. Но есть нюанс.

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В приказе отражают основание увольнения, как оно сформулировано в пункте 1 части 1 статьи 81 ТК РФ. Но нужно дополнительно указать название и местонахождение филиала, из которого увольняется работник.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 16.09.2022 № 14-2/ООГ-5869.

Запись в СЗВ-ТД должна строго соответствовать формулировкам ТК РФ и приказа.

Поэтому в графе «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья ТК, федерального закона» формы СЗВ-ТД Минтруд рекомендует наряду с основанием увольнения (по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) дополнительно указать:

  • название и местонахождение филиала (как и в приказе), из которого увольняют работника;
  • ссылку на часть 4 статьи 81 ТК РФ.

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