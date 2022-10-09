Общество

11 октября пройдет Экономический диктант. ИП, дети и другие заинтересованные могут проверить свою грамотность

Во вторник пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Сдать тест можно онлайн и оффлайн.

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Чтобы пройти онлайн-тестирование, надо зарегистрироваться и заполнить анкету участника.

Тест откроется 11 октября в 05:00 мск. Пройти Экономический диктант можно на компьютере или на смартфоне.

Время ограничено, дают только 35 минут, сдать диктант можно лишь один раз.

Правильные ответы на задания Экономического диктанта опубликуют на сайте акции 17 октября.

Главная цель Экономического диктанта – просветительская: вызвать интерес к экономической науке, истории российской социально-экономической мысли, развить грамотность по актуальной экономической повестке.

В акции примут участие 1 тыс. региональных площадок в 85 субъектах РФ и в 6 странах ближнего зарубежья.

И это не только университеты, лицеи, колледжи, техникумы, академии, гимназии, школы и библиотеки. Но и центры, поддерживающие предпринимательство. К примеру, диктант напишут красноярские и омские предприниматели в Центрах «Мой бизнес» и в «Омском региональном бизнес-инкубаторе», в деловом образовательном клубе «Наследник», где основам предпринимательства учат детей.

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