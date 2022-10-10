Высококвалифицированных работников банков призывают по ЧМ, хотя ЦБ направил списки сотрудников для брони

ЦБ направил их в Минобороны еще в конце сентября, но до военкоматов они так и не дошли, сообщает «Ъ».

До сих пор в банковском секторе продолжают призывать как рядовых сотрудников, так и руководителей подразделений, которые были включены в список ЦБ.

Кредитные организации не получили никакого подтверждения того, что на их сотрудников распространяется бронь от частичной мобилизации.

Представители финансовых организаций просят отсрочку от ЧМ для сотрудников, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования финансовой системы.