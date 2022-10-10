Российские компании отменяют новогодние корпоративы

70% компаний, которые планировали провести новогодние корпоративы, отменили их из-за несвоевременности развлекательных мероприятий, пишет «Ъ».
Обычно к началу октября почти все места для новогодних корпоративов в популярные даты забронированы.
В этом году только 40% площадок подтвердило бронь на новогодние праздники.
На фоне частичной мобилизации и неопределенности бизнес старается сократить расходы.
Бизнес отменил новогодние мероприятия вслед за администрациями нескольких российских регионов.
Власти Санкт-Петербурга, Калуги и Нижнего Новгорода приняли решение не проводить новогодние празднества, а все средства направить на помощь семьям мобилизованным.