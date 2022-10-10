ФНС России запустит программу по обмену опытом с коллегами из СНГ

Руководители налоговых служб стран СНГ обсудили повышение качества обслуживания налогоплательщиков.
В заседании приняли участие представители налоговых органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Страны договорились развивать кадровый потенциал, а также развивать электронный документооборот.
ФНС России выступит координатором программы по развитию кадрового потенциала налоговиков, сообщается на официальном портале ФНС.
Программа будет состоять из нескольких частей:
- Образовательные модули;
- Практические занятия;
- Обмен лучшими практиками.
Еще ФНС России проведет конференцию по развитию электронного документооборота между странами.