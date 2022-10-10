Общество

Нобелевскую премию по экономике дали исследователям банков

В 2022 году Нобелевская премия по экономике досталась трем американским исследователям.

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Премию получили за исследования банков и природы финансовых кризисов, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Исследователи расширили понимание банков, банковского регулирования и банковских кризисов.

Важный вывод из работы исследователей заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков.

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