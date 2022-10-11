Утвердили контрольные соотношения для декларации по налогу на имущество

Они направлены письмом ФНС от 05.10.2022 № БС-4-21/13252@.
Соотношения будут применять в системе АИС Налог-3 при проверке декларации за 2022 год. Речь идет о новой форме декларации, которая действует с 01.01.2023.
В этой новой форме декларации, в частности, такие изменения:
- налоговый вычет для СЗПК;
- расчет налога по кадастровой стоимости только для иностранных организаций;
- льготы для объектов на территории «Сириус».
В письме ФНС описаны 58 контрольных соотношений — по ОКТМО, КБК, кадастровой стоимости, формулам расчета налога.