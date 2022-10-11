Декларация по налогу на имущество

Утвердили контрольные соотношения для декларации по налогу на имущество

Недавно утвердили новую форму декларации по налогу на имущество. Теперь для нее вышли контрольные соотношения.

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Они направлены письмом ФНС от 05.10.2022 № БС-4-21/13252@.

Соотношения будут применять в системе АИС Налог-3 при проверке декларации за 2022 год. Речь идет о новой форме декларации, которая действует с 01.01.2023.

В этой новой форме декларации, в частности, такие изменения:

  • налоговый вычет для СЗПК;
  • расчет налога по кадастровой стоимости только для иностранных организаций;
  • льготы для объектов на территории «Сириус».

В письме ФНС описаны 58 контрольных соотношений — по ОКТМО, КБК, кадастровой стоимости, формулам расчета налога.

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